Итоги Агробатла-2023: рекордные результаты и выдающиеся бахчеводы

На Ставрополье прошел долгожданный конкурс по определению самых крупных и сладких бахчевых культур

На Ставрополье в это воскресенье 3 сентября 2023 года прошел долгожданный для многих фермеров России и стран ближнего зарубежья конкурс по определению самых крупных и самых сладких бахчевых культур. Его организатором традиционно выступил ставропольский фермер Роман Пономарев.

Ежегодно в сентябре на территории агротуристического парка «Пономарево» проходит масштабное аграрное мероприятие как по географии участников, так и по размаху проведения. Здесь определяют бахчеводов, которые смогли вырастить самые крупные и сладкие арбузы, дыни и тыквы. В этом году организатором были предложены четыре номинации для взрослых и одна – для юных бахчеводов.

Так, в номинации «Самая большая тыква» победителем стал Андрей Гусев, вес его тыквы превысил 591 кг. Фермер выращивал ее на своем дачном участке в Луховицах. Воспроизводством таких гигантов и вообще бахчеводством вплотную он занимается уже шесть лет. За это время мужчине удавалось достичь и более высоких результатов, которые даже были внесены в Книгу рекордов России, но в этом году помешали природно-климатические условия: сначала тыкву атаковали насекомые - муравьи, потом болезни, холода, потом град побил листву. И тем не менее его результат оказался превосходящим.

А вот самый большой арбуз привез уже Камил Мамедов из Астраханской области. В этот раз он превзошел всех конкурентов в данной номинации, продемонстрировав ягоду весом 71 кг.

«В этом году Агробатл прошел на высшем уровне, в том числе при поддержке наших партнеров и под эгидой Губернатора региона и Министерства сельского хозяйства. Ключевым спонсором мероприятия стал Россельхозбанк. Как всегда, живо, интересно, активно провели время, определили лучших бахчеводов страны и поставили новые рекорды в отрасли», - рассказал организатор конкурса, руководитель агротуристического парка «Пономарево» Роман Пономарев.