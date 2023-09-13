В Железноводске женщина пойдет под суд за убийство сожителя

Фото: СУ СКР по СК

В Железноводске женщина, прежде уже судимая, стала обвиняемой в убийстве своего сожителя. Ее дело направили в суд, сообщили в следкоме и прокуратуре Ставрополья.

Следователям стало известно, что 28 июня этого года под воздействием алкоголя обвиняемая специально разгневала своего партнера. Когда конфликт разгорелся, она ударила его колото-режущим предметом в живот.

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученной раны. А жительницу Железноводска задержали и завели уголовное дело.

Теперь, сообщают следователи, собрано достаточное количество улик. Уголовное дело было отправлено в суд для того, чтобы рассмотреть его по существу.