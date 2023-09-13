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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 13:36

Двое напавших на военных в Чечне членов банды Басаева предстанут перед судом

Дело двоих участников нападения отправили в суд
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Дело боевиков рассмотрят в Южном окружном военном суде

Дело боевиков рассмотрят в Южном окружном военном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на военнослужащих в 2000 году на территории Чеченской Республики. Еще двое фигурантов отправились под суд.

Двум участникам нападения были предъявлены обвинения. Им вменили участие в устойчивой вооруженной группе, в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По версии следствия, обвиняемые были частью банды, созданной боевиками Басаевым и Хаттабом. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

Дело было направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается в отношении 10 членов банды.