Двое напавших на военных в Чечне членов банды Басаева предстанут перед судом

Дело боевиков рассмотрят в Южном окружном военном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на военнослужащих в 2000 году на территории Чеченской Республики. Еще двое фигурантов отправились под суд.
Двум участникам нападения были предъявлены обвинения. Им вменили участие в устойчивой вооруженной группе, в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.
По версии следствия, обвиняемые были частью банды, созданной боевиками Басаевым и Хаттабом. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения различной степени тяжести.
Дело было направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается в отношении 10 членов банды.