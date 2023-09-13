Аграрное будущее зависит от сегодняшних школьников

Юные школьники надолго запомнят увлекательные тренинги, мастер-классы, спортивные мероприятия, развлекательную программу, насыщенную различными активностями и яркими событиями

Можно сказать, что это уже своего рода слоган профильной сельскохозяйственной смены «Мы – хозяева Земли!», инициаторами которой являются министерство образования Ставропольского края и Краевой центр экологии, туризма и краеведения. Оператором смены выступил Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».

Смена этого года стартовала в начале сентября и собрала более 160 ставропольских старшеклассников, которые получили уникальную возможность прокачать свои умения и навыки по сельскохозяйственным направлениям на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» в городе-курорте Пятигорске.

В этом году значительный упор был сделан на обучение ребят основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и предпринимательства. Помогать ребятам в этом направлении пришли опытные наставники – преподаватели региональных вузов и сузов, представители финансовых организаций, крупных сельскохозяйственных предприятий. Одним из таких ключевых спикеров стал управляющий дополнительным офисом Россельхозбанка в г. Пятигорск Павел Одиноков:

«Все мы – представители профессионального сообщества – собрались здесь для того, чтобы поделиться собственным колоссальным опытом со школьниками, поддержать их в период непростого профессионального самоопределения», - подчеркнул он.

За семь дней смены старшеклассники не только получат теоретические знания, но и практические навыки по актуальным для региона направлениям: инновационные технологии в агропромышленном комплексе; садоводство, защита растений; переработка сельскохозяйственной продукции; предпринимательство в аграрном секторе; ландшафтная архитектура КМВ и экология.

Юные школьники надолго запомнят увлекательные тренинги, мастер-классы, спортивные мероприятия, развлекательную программу, насыщенную различными активностями и яркими событиями. При этом они увезут с собой значительный багаж знаний и смогут точно определиться с выбором будущей профессии в аграрном секторе.

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