Аграриев Ставрополья обеспечат бензином для осенних полевых работ

Аграриев Ставрополья не оставят без топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье аграриев обеспечат бензином для осенних полевых работ. Подорожанием топливо в правительстве региона объяснили ростом цен на Санкт-Петербургской сырьевой бирже и недобросовестными предпринимателями. Тем не менее в регион начали транспортировать бензин для обеспечения им людей и аграриев, заявили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

— В частности, совместно с РЖД отработаны вопросы транспортировки топлива в край в приоритетном порядке.Сегодня на пути в регион находится более 30 тысяч тонн топлива. Еще более 50 тысяч тонн находится в резерве, – пишет ведомство.

По словам главы минпрома региона Ивана Ковалева, сейчас нет дефицита бензина в регионе. При этом цены на заправках продолжают расти, а точки «Газпрома» все еще закрыты, хотя ожидается их скорое открытие. Перед началом осенних работ на полях для аграриев закупили топливо, которым их обеспечат.