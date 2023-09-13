Средняя зарплата жителей Ставропольского края за 2023 год выросла на 13,8%

Средняя зарплата жителей Ставрополья выросла на 13,8% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за январь-июнь 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата местных жителей выросла на 13,8% и составила 44294,3 рубля. Реальный же размер заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, вырос только на 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Больше всего зарплаты выросли в отрасли строительства (на 28,6%, до 43746 рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (на 25,9% до 50760,5 рублей), административной деятельности (на 21% до 30532 рублей).

Меньше всего заработная плата поднялась у сфер оптовой торговли, кроме машин и мотоциклов (упала на 6,9% до 41113 рублей), предоставления прочих услуг (на 1% до 26656 рублей) и торговля оптовая и розничная, ремонт авто и мотоциклов (на 1,7% до 38692 рублей).

Самые большие зарплаты оказались у тех, кто занимается деятельностью в области информации и связи (53327 рублей). Меньше всего получают денег за свою работы работники сферы предоставления прочих услуг (26656 рублей).