В Ставрополе проведут плановые учения 15 и 20 сентября

Жителей Ставрополя попросили не пугаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе 15 и 20 сентября проведут плановые учения. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что мероприятия пройдут в рамках плана по подготовке органов управления и сотрудников РСЧС в Северо-Кавказском федеральном округе на 2023 год.

Уже в эту пятницу, 15 сентября, специалисты отработают уровни реагирования и мероприятия гражданской и территориальной обороны. А 20 сентября проведут командно-штабные учения с органами управления и силами подсистем РСЧС.

Участники будут отрабатывать вопросы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями.

Мэрия Ставрополя попросила жителей и гостей города сохраненять спокойствие и порядок.