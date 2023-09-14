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НовостиОбщество14 сентября 2023 4:55

В Ставрополе проведут плановые учения 15 и 20 сентября

Специалисты будут отрабатывать оборонные мероприятия и ликвидацию ЧС
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Жителей Ставрополя попросили не пугаться

Жителей Ставрополя попросили не пугаться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе 15 и 20 сентября проведут плановые учения. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что мероприятия пройдут в рамках плана по подготовке органов управления и сотрудников РСЧС в Северо-Кавказском федеральном округе на 2023 год.

Уже в эту пятницу, 15 сентября, специалисты отработают уровни реагирования и мероприятия гражданской и территориальной обороны. А 20 сентября проведут командно-штабные учения с органами управления и силами подсистем РСЧС.

Участники будут отрабатывать вопросы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями.

Мэрия Ставрополя попросила жителей и гостей города сохраненять спокойствие и порядок.