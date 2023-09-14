Ландшафтный пожар потушили на горе Развалка в Железноводске

Гора Развалка. Фото: администрация Железноводска
Вечером 14 сентября стало известно о пожаре у подножия Развалка в Железноводске. Возгорание заметили жители города.
Задачу пожарным осложнили особенности ландшафта, рассказал глава города Евгений Бакулин.
— Трудности заключаются в том, что место очага пожара труднодоступное. Угрозы для жителей нет, — сообщил мэр.
Спасатели выехали на место и приступили к тушению. Огонь успел охватить 300 квадратных метров территории. Уже к 21:36 огонь был ликвидирован, рапортовали в МЧС Ставрополья.