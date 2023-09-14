Легковушка протаранила трактор на трассе Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья необдуманный маневр привел к тяжелой аварии. Вблизи станицы Расшеватской водитель «Мицубиши Лансер» вылетел на встречную полосу, обгоняя другой автомобиль. Только вот навстречу иномарке ехал трактор «Беларус», который протаранила легковушка.

— В результате 37-летний водитель иномарки, местный житель, доставлен в реанимацию. Установлено, что пострадавший водитель за нарушение ПДД к ответственности за последние два года не привлекался, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Иномарка на момент аварии была технически исправна, у водителя взяли кровь для анализа на алкоголь. По факту происшествия началась проверка, автоинспекторы будут устанавливать все причины и обстоятельства происшествия.