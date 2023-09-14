Антитеррористические учения напугали жителей Минеральных Вод

Учения спецслужб испугали жителей Минвод Фото: Александр ГЛУЗ

В Минеральных Водах местных жителей напугали антитеррористические учения, которые УФСБ анонсировало еще два дня назад. Силовые структуры сегодня, 14 сентября, отрабатывают методы противодействия злоумышленникам и улучшают взаимодействие. Тем не менее большое количество спецмашин и силовиков у аэропорта вызвало вопросы о безопасности у людей.

— Начали поступать звонки от беспокойных жителей, связанных с тем, что они видят значительную концентрацию спецмашин в районе аэропорта Минеральные Воды. Сразу хочу всех успокоить: поводов для паники нет, мы эту информацию давали на протяжении двух дней. На территории Минвод проводятся масштабные учения, – сказал в видеообращении глава Минераловодского округа Сергиенко Вячеслав.

Население Минеральных Вод просят не паниковать из-за обилия спецтранспорта на улицах. Опасности для людей никакой не представляется, это просто учения, направленные на отработку происшествий.