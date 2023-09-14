Лихач с 24 штрафами устроил аварию с четырьмя пострадавшими в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На улице Шпаковской в Ставрополе лихач устроил аварию с четырьмя пострадавшими. Накануне вечером водитель ВАЗ-21124 поворачивал налево, но не уступил дорогу «Фольксвагену Поло», который ехал прямо и имел преимущество в движении. Произошла авария, на место приехали автоинспекторы и скорая помощь.

— В результате в больницу доставлены водитель и два пассажира ВАЗа, а также пассажир иномарки, который получил тяжелые травмы. Спровоцировал автоаварию 23-летний житель Туркменского округа, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, за последние два года автомобилист получил 24 штрафа за нарушения правил дорожного движения, преимущественно за превышение скоростного лимита. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства устанавливаются.