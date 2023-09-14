«Ростелеком Контакт-центр» завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков

«Ростелеком Контакт-центр»

«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») объявляет о завершении цифровой трансформации компании и представляет специальный бренд и айдентику линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков — D/O: Digital Operator. Компания, которая начиналась с аналоговой обработки входящих и исходящих вызовов, к настоящему времени превратилась в мощного цифрового оператора, который управляет всеми видами и каналами коммуникаций с клиентами.

Компания предоставляет заказчикам комплексные решения для повышения лояльности и качества клиентского опыта на базе собственной ИТ-экосистемы, которая обеспечивает эффективный диалог фактически с неограниченным количеством клиентов и в любом формате. Компания постоянно разрабатывает новые цифровые продукты с учетом развития рынка и технологий, в том числе направленные на оптимизацию стоимости обслуживания клиентов.

Собственные ИТ-платформа и сервисы позволили «Ростелеком Контакт-центру» достичь рекордных показателей. За 2022 год 7 000 операторов ответили более чем на 45 млн звонков и почти 13 млн обращений в чатах. В итоге компания упрочила свои позиции в топе крупнейших аутсорсинговых контактных центров страны и уверенно входит в топ-3.

Видеоролик с обновленной стратегией.

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