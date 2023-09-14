Начинающий 41-летний водитель устроил аварию с пострадавшими на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На Ставрополье в Ипатово на пересечении улиц Первомайская и Московская водитель решил проскочить перед другой машиной и устроил аварию с тремя пострадавшими. Автомобилист на ВАЗ-21150 выезжал со второстепенной дороги, по главной ехал «Хендэ Солярис», который протаранил отечественный автомобиль. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате с тяжелыми травмами и переломами в больницу доставлены оба водителя и пассажир отечественного автомобиля. Спровоцировал автоаварию 41-летний местный житель, стаж вождения которого всего 1 год, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За это время начинающий водитель не получал штрафы за нарушения правил дорожного движения. Экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент аварии. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства уточняются.