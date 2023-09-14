В Северной Осетии на строящемся курорте «Мамисон» появилась мобильная связь

Станция расположена в горах. Фото: МТС

На территории будущего туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Северной Осетии заработала мобильная связь. Теперь связью могут пользоваться все специалисты, задействованные в строительстве курорта.

На первом этапе для организации сети МТС установила мобильную базовую станцию в Мамисонском ущелье на высоте 2000 метров над уровнем моря. Емкость сети позволяет обеспечивать качественной связью сотни человек, работающих на территории будущего курорта.

В течение года компания планирует включение новых объектов связи в районе комплекса и развитие сетей 4G.