На восемь лет посадили жительницу Махачкалы за спонсирование террористов

Фото: антитеррор СК

В Махачкале к сроку приговорили 32-летнюю местную жительницу, признанную виновной в спонсировании терроризма. Злоумышленница в декабре 2021 и январе 2022 года отправляла деньги на счет запрещенной на территории России террористической организации. Правда, о ее преступлениях узнали, и правоохранительные органы заинтересовались женщиной.

— Суд установил, что женщина в декабре 2021 года и январе 2022 года помогала деньгами участникам международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе антитеррора СК.

Против спонсора завели уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Максимальное наказание – пожизненное заключение в колонии, но фигурантка отделалась меньшим. Суд приговорил ее к восьми годам лишение свободы в колонии общего режима.