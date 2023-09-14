Из ревности к сожительнице житель Невинномысска зарезал своего знакомого

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Невинномысске местному жителю грозит срок за убийство знакомого. Ночью 6 августа этого года злоумышленник приревновал свою сожительницу к потерпевшему и начал разбираться с ним. Во время конфликта ныне подозреваемый схватился за нож и ударил им в живот мужчины.

— От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Следователем СК России подозреваемый задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи продолжают расследование, они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Доказательства вины фигуранта собирают правоохранительные органы.