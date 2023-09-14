Фирма на Ставрополье украла воду на 10 млн рублей у краевого водоканала

Из-за коммерсантов из водоканала утекло более 10 млн рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Правоохранители Ставрополья обнаружили, что некая фирма по производству стройматериалов годами незаметно сливала воду из труб краевого водоканала в Изобильненском округе. Бесплатную и незаконно добытую воду использовали для производства и для личной недвижимости, принадлежащей руководителю компании, сообщил источник «КП-Ставрополь».

Сотрудники «Ставрополькрайводоканала» обнаружили, что нет контрольных пломб на задвижках и трубопроводах на территории фирмы. Выяснилось, что производители стройматериалов нелегально подключились к водопроводной сети, не установив при этом счетчик.

Пока утечка не вскрылась, ущерба накапало на 10 млн рублей. Правоохранители подозревают, что столь масштабная схема не могла протекать без причастности должностных лиц контролирующих органов.

По данным собеседника «КП», проверка еще продолжается. Правоохранители собирают доказательства для уголовного дела о хищении.