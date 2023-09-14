Конфликт у бара в Дагестане закончился поножовщиной с двумя пострадавшими

Фото: МВД Дагестана

В дагестанском поселке Ленинкент разборка возле пивбара закончилась поножовщиной с двумя пострадавшими. На проспекте Расула Гамзатова возле заведения 30-летний отдыхающий достал нож и ударил им двух жителей Махачкалы 44 и 53 лет. Раненых госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, их состояние не уточняется.

— Полицейскими подозреваемый доставлен в отдел. По его словам, находясь в питейном заведении, между ним и двумя другими посетителями произошла словесная перепалка. Конфликт продолжился уже на улице, – рассказали в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

Пьяный мужчина схватился за складной нож и несколько раз ударил по двум оппонентам. Правда, избежать наказания злоумышленнику не удалось, правоохранительные органы собрали материалы для вынесения процессуального решения.