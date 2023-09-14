В Пятигорске под колесами поезда погиб 20-летний местный житель

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

На перегоне «Ессентуки – Скачки» под колеса поезда попал 20-летний парень. На место происшествия приехали правоохранительные органы и начали разбирательства. Молодой человек пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, но почему-то не заметил многотонный состав и оказался под ним. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, – рассказали в ведомство.

За дело взяли и следователи Западного межрегионального СУ на транспорте СКР. Сотрудники ведомства проверили место происшествия, назначили экспертизы и начали устанавливать все обстоятельства трагедии.