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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 14:30

В Пятигорске под колесами поезда погиб 20-летний местный житель

Следователи начали разбирательства после смерти молодого человека
Данил ЮРКОВ
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

На перегоне «Ессентуки – Скачки» под колеса поезда попал 20-летний парень. На место происшествия приехали правоохранительные органы и начали разбирательства. Молодой человек пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, но почему-то не заметил многотонный состав и оказался под ним. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, – рассказали в ведомство.

За дело взяли и следователи Западного межрегионального СУ на транспорте СКР. Сотрудники ведомства проверили место происшествия, назначили экспертизы и начали устанавливать все обстоятельства трагедии.