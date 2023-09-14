Завидовал каждый, кто видел: сома размером с человека выловил житель Ставрополья, придя на реку без рыбаков

Рыбак поймал рыбу в 142 сантиметра весом 24 килограмма

В селе Птичьем на Ставрополье местный житель Дмитрий Носов на спиннинг выловил сома размером с человека. Выйдя к реке Егорлык, которая проходит возле въезда в населенный пункт, рыбак заметил отсутствие других людей на берегу. Рано утром Дмитрий насадил свиную печень как наживку и начал ждать, пока клюнет рыба. Историю про огромный улов «КП-Ставрополь» рассказал удачливый рыбак.

Улов оказался куда больше, чем можно было ожидать. Дмитрию пришлось приложить множество усилий, чтобы достать гиганта, который клюнул на его наживку. Кое-как вытащив рыбину на сушу, рыбак увидел огромного сома, который по размеру походил на человека небольшого роста – 142 сантиметра и 24 килограмма, как окажется позже.

Обмотав добычу веревкой, Дмитрий вскинул рыбу на плечо и потащил домой. По дороге проезжали автомобили, и, по словам счастливого рыбака, «машины останавливались, мужики завидовали».

Поверить в такой улов затруднительно, поэтому в качестве доказательства Дмитрий сделал фотографию с сомом, которого приходится держать двумя руками на уровне плеч, чтобы он не касался земли и не упал.

После фотосессии рыбину разделали, вся родня съехалась на дегустацию. Дмитрий разделал сома на стейки и раздал близким, сварил огромную кастрюлю ухи, но ингредиенты не планируют заканчиваться. Часть рыбы замариновали, чтобы завтра пожарить шашлык.