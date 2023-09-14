За попытку вступить в ВСУ задержали жителя Ингушетии

Задержанному грозит до 20 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии задержали местного жителя, который пытался покинуть Россию и присоединиться к украинским вооруженным силам. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

По информации ФСБ РФ, гражданин России связался с сотрудником СБУ для вступления в ряды вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против российских военных. Его задержали при попытке выезда из страны.

На задержанного завели уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Теперь ему грозит до 20 лет в колонии.