Порядка 290 тонн продуктов купили на ярмарках выходного дня в Ставрополе

На ярмарках выходного дня в Ставрополе с начала года купили почти 290 тонн продуктов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе с начала года на ярмарках выходного дня купили порядка 290 тонн продуктов, было открыто 164 площадки, в которых участвовали 357 сельскохозяйственных хозяйств, 192 организации и 74 фермера. Об этом заявили в администрации краевой столицы, в эти выходные 16 и 17 сентября откроются праздничные ярмарки в честь Дня города.

— В праздничные выходные в краевом центре сельскохозяйственная торговля развернется на трех площадках. В День города, 16 сентября, пополнить запасы овощей, фруктов, бахчевых, ягод, колбасных и хлебобулочных изделий можно по адресам: улица Васильева, 35/1, улица Ленина, 74/17, – пишет администрация Ставрополя.

В воскресенье, 17 сентября, площадка развернется на улице Серова, 466. Работать ярмарки будут с 8:00 по 16:00, после чего их закроют. Торговые точки обещают продавать товары по цене ниже магазинной.