Житель Ставрополья попал под следствие за хранение безакцизных сигарет на 9 млн

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье правоохранительные органы «накрыли» склад с контрафактным табаком. Оказалось, 54-летний житель Буденновского округа арендовал помещение и привез туда 80 пачек безакцизных сигарет, которые впоследствии планировал продать. Сотрудники МВД и УФСБ, узнавшие про незаконное хранение табака, приехали на место с обыском.

— По месту жительства, а также в арендуемом злоумышленником помещении сотрудниками Управления была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве более 80 тысяч пачек на общую сумму 9 млн рублей, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров в особо крупном размере и продукции без маркировки). Теперь фигуранту грозит срок за совершенное преступление, если его вину докажут.

— В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности гражданина, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.