Сенсация! Новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» впервые покажут в Ставропольском государственном цирке

Фото: новое шоу «Песчаная сказка»

Впервые в Ставропольском государственном цирке покажут новое грандиозное цирковое шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты легендарного продюсерского центра «Королевский цирк» и компании «Росгосцирк», авторские декорации и эксклюзивные костюмы – грандиозная премьера циркового спектакля с единой сюжетной линией.

Фото: новое шоу «Песчаная сказка»

«Песчаная сказка» — это не просто цирковое представление, а тематический театрализованный спектакль с единым сюжетом. В сюжетную линию сказочной восточной истории гармонично вплетены уникальные цирковые номера, представленные в разнообразных жанрах и лучших традициях продюсерского центра «Королевский цирк». Артисты программы – обладатели высших наград Российских и мировых фестивалей циркового искусства. Каждое шоу Гии Эрадзе не обходится без участия животных. «Песчаная сказка» - не исключение! На манеже зрители увидят величественных верблюдов, грациозных лошадей, изящных павлинов, озорных далматинов и пушистых самоедов. Особого внимания в этом шоу заслуживает единственный в мире аттракцион с участием трех полуторатонных африканских бегемотов. Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы исполнят невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса и восхитят даже самого искушенного зрителя!

Все лето 2023 г. артисты программы восхищали жителей и гостей курортной столицы нашей страны – г. Сочи, где новое шоу увидели свыше 45000 зрителей – отдыхающих и туристов, звезд эстрады и шоу-бизнеса. Сразу после триумфальных гастролей в Сочинском цирке артисты отправляются в Ставрополь!

Зрителям ставропольского цирка повезло одними из первых увидеть и оценить новые номера и удивительные жанры, роскошные образы артистов и более 300 впечатляющих дизайнерских костюмов, новейшее световое оборудование для создания зрелищных спецэффектов, авторскую музыку талантливых композиторов, ошеломляющие масштабные декорации для оформления номеров и зрительного зала, огромные экраны с применением последних технологий, еще больше погружающие зрителя в атмосферу сказочного восточного дворца – все это в неизменно лучших традициях «Королевского цирка».

Фото: новое шоу «Песчаная сказка»

Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя познакомиться с легендарным продюсерским центром Гии Эрадзе, увидеть и лично оценить роскошь и масштаб невероятного циркового шоу!

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