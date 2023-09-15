Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать все выходные. Днем и до конца суток 16 и 17 сентября в регионе ожидаются ливни, град с грозами и шквалистый ветер 20-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю и ПАСС СК.

— По данным Ставропольского гидрометцентра 16 и 17 сентября 2023 местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с, – пишет пресс-служба ПАСС СК.

Из-за непогоды существует риск возникновения ЧС и ЧП природного характера: затопление низин, обрыв слабо закрепленных конструкций и прочее. Кроме того, есть вероятность увеличения количества аварий. На улицах в ливни следует быть осторожным, чтобы попасть в опасную для жизни ситуацию.