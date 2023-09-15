«Цифровой регион»: руководство «Ростелекома» и глава Северной Осетии обсудили цифровую трансформацию республики

Фото: «Ростелекома

Вице-президент «Ростелекома» на юге России Сергей Мордасов и вице-президент компании по цифровым регионам Михаил Петров провели встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, в рамках которой обсудили комплексную цифровизацию республики.

«“Ростелеком” в тесном взаимодействии с региональной властью продолжает развивать цифровую инфраструктуру Северной Осетии. Только в этом году специалисты компании завершили в регионе строительство первого автоматического пункта весогабаритного контроля, модернизировали систему уличного освещения во Владикавказе, интегрировали имеющиеся обзорные видеокамеры на единую интеллектуальную платформу», — отметил вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

Экосистема сервисов и решений «Цифрового региона» включает три ключевых направления: безопасность, управление, комфорт. Для внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения в республике установят около 1 200 камер. «Ростелеком» также создает интеллектуальную систему контроля управления доступом в образовательных учреждениях республики. Пилотный проект реализуется в школе села Чермен. Аналогичные системы будут созданы еще в 63 школах.

За последние три года компания инвестировала в регион более 760 млн рублей. На сегодняшний день охват оптикой составляет 75% домохозяйств Северной Осетии.

Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом», можно на сайте.

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