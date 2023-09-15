Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Михайловске на Ставрополье нашли водителя, который сбежал с места смертельной аварии, которую он и устроил. Оказалось, нарушитель – 39-летний местный житель на «Субару Импреза». Он признался, что сбил насмерть 41-летнего пешехода и скрылся с места происшествия, не оказав его помощи.

— Водитель пояснил, что было темно, и пешехода который находился на проезжей части не заметил, подумав, что наехал на камень. В настоящий момент водитель находится в медицинском учреждении на процедуре освидетельствования, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, что очевидцы вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи сбитому пешеходу, однако он погиб от полученных травм. Автоинспекторы объявили в розыск водителя, и сейчас его нашли. Ему грозит лишение прав за побег с места ДТП.