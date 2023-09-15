Фото: соцсети Владимира Колесникова

Владимир Колесников, министр здравоохранения Ставропольского края, решил уйти с поста. Причем покинуть должность чиновник решил по собственному желанию, рассказал источник «КП-Ставрополь». Есть информация о том, что он переходит на работу в другой регион, однако официального заявления еще нет. Причина отставки умалчивается.

Колесников занял пост в министерстве здравоохранения региона еще в июне 2020 году во время коронавируса. За три с лишним года его службы в больницах региона произошли обновления, пациенты жаловались на оказание помощи в медучреждениях, в том числе на прямых линиях губернатора.

Пост исполняющего обязанности министра здравоохранения займет Юрий Литвинов, который в 2020 году уже сидел на этой должности. Губернатор еще не подписал заявления на увольнение и на назначение.