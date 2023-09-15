Нехватку учебников для школьников в лицее №38 Ставрополя нашла прокуратура

Нехватку учебников обнаружили в лицее Ставрополя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе нашли нехватку учебников в лицее №38, который прокуратура проверяла после появления информации. Должностные лица управления образования краевой столицы не проконтролировали, достаточно ли учебной литературы для детей. Нарушения остались, на них начали жаловаться, из-за чего прошла проверка.

— В этой связи, прокурором в администрацию города Ставрополя внесено представление об устранении нарушений закона. В результате принятых мер учащиеся лицея обеспечены необходимой учебной литературой, – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Должностных лиц, ответственных за нехватку учебников, привлекут к ответственности. Скорее всего, они получал дисциплинарное наказание. Прокуратура следит за тем, чтобы виновные ответили за нарушения.