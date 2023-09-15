К 7,5 годам колонии за взятки приговорили экс-замглавврача ГБК №2 Ставрополя

За взяточничество посадили бывшего заместителя главврача больницы №2 Ставрополя Фото: Анастасия Осипова

В Ставрополе к сроку в колонии приговорили Андрея Петренко – бывшего заместителя главного врача Городской клинической больницы №2, который отвечал за административно-хозяйственную часть. С июля 2017 по июль 2021 года медик получил 5 млн 170 тысяч рублей от директора охранного предприятия за помощь в победе на конкурсе и покровительство. Ныне осужденный придумывал, почему медучреждению нужны услуги охранников и принимал работы.

— Также осужденный получил от индивидуального предпринимателя взятку на сумму 2 млн 250 тысяч рублей за создание благоприятных условий при заключении государственных контрактов по услугам обработки и хозяйственного обслуживания больницы, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. На это взяточничество не закнчилось.

В мае 2020 года другой предприниматель принес мелкую взятку в 40 тысяч рублей. Взяткодатель хотел получить помощь при заключении госконтракта на поставку средств защиты от коронавируса. В конце концов о преступлениях замглавврача узнали, и против него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки».

— Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил бывшему заместителю главврача больницы наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.