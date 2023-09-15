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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:08

СКР разбирается в смертельном падении ставропольца из горящей многоэтажки

Мужчина выпал из квартиры на 12 этаже, которая загорелась по пока неизвестной причине
Данил ЮРКОВ
СКР начал разбирательства по факту смерти человека в Ставрополе. Фото: социальные сети

СКР начал разбирательства по факту смерти человека в Ставрополе. Фото: социальные сети

Фото: Данил ЮРКОВ

В Ставрополе СКР начал проверку после падения местного жителя из окна 12 этажа на улице Тухачевского 20/8. Накануне там загорелось многоэтажное здание на последнем этаже, и мужчина вылез в окно, пытаясь спастись от огня у соседа снизу. Однако ему открыли не то окно, руки не выдержали, и ставрополец сорвался с карниза и упал вниз на асфальт.

— Проживающий в данной квартире мужчина попытался спастись через окно, однако сорвался и упал на землю. С множественными травмами он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался, – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

СКР начал проверку по факту смерти человека. После проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. В чем именно разбираются следователи, ведомство не уточняет.