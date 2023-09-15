На Ставрополье появились фейковые объявления о розыске педофила

Фото: Оперштаб.Ставрополь

В Ставропольском крае начали распространять фейковые листовки о поиски педофила, информация проникла в мессенджеры и социальные сети. Ориентировка, рассказали в ставропольском Оперштабе, рассылается еще с 2017 года и имеет в себе телосложение якобы 40-45-летнего злоумышленника, информацию о том, что он следит за детьми, а также ездит на иномарке. В листовках даже есть госномер автомобиля.

— Фейк развенчали уже в Зеленограде, Новокубышеве, Волгограде и Орске. По данным ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа», все сообщения опровергли региональные МВД. Там же указано, что мужчина с фотографии живет в Зеленограде. Правонарушений за ним замечено не было, – пишет Оперштаб.Ставрополь.

После вброса мужчине начали звонить со всей страны с угрозами, его семья подверглась травле. При этом «злоумышленник» чист перед законом и является предпринимателем, он стал жертвой злой шутки, из-за которой теперь получать неприятные сообщения.