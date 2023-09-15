Сбой в работе светофора произошел на Доваторцев и Тухачевского в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на перекрестке улиц Доваторцев и Тухачевского произошел сбой в работе светофора. На место уже выехали специалисты, чтобы починить его, но объект пришлось отключить. Машины там едут по знакам приоритета до тех пор, пока не будет решена проблема. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Объект выведен из адаптивного режима и выключен. Система фиксирует затор на Доваторцев в направлении выезда из города от улицы Лермонтова до Тухачевского, – рассказали в администрации.

Сколько займет работа по восстановлению светофора, неизвестно. Однако из-за этого будут наблюдаться проблемы в движении транспорта. Пробки на этих участках улиц, вероятно, будут длинными и долгими. По возможности стоит объезжать Доваторцев и Тухачевского до конца ремонта.