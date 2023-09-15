Праздничным концертом в КЧР закончили празднование Дня республики и Черкесска

Фото: официальный сайт КЧР

В КЧР праздничным концертом закончили празднование Дня республики и Черкесска. Но сначала к торжественной дате после реконструкции открыли каскадную лестницу, ведущую в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». На официальном сайте КЧР рассказали, что она стала максимально удобной для посетителей, в том числе для малоподвижных и велосипедистов.

— Ступени лестницы, прилегающие к площадке, и мост облицевали гранитом, установили перила и поручни, появились новые яркие фонари, грунтовые светильники, тумбы с кашпо. Это первая масштабная реставрация каскадной лестницы со дня постройки в 1967 году, – рассказали на сайте республики.

Фото: официальный сайт КЧР

После прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Героев в Черкесске и мемориалу памяти воинам, ушедшим на Великую Отечественную войну. В мероприятии принял участие и глава КЧР Рашид Темрезов, который также отметил, что в зоне СВО рождается новое поколение героев.

— Помним, гордимся и чтим! Память о павших воинах бесценна - в их честь горит Вечный огонь. Героизм, доблесть, мужество и бессмертный подвиг защитников Отечества, среди которых и наши земляки, будут вечно жить в сердцах поколений. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны за мирное небо над головой, – написал глава республики в социальных сетях.

Фото: официальный сайт КЧР

Празднование Дня республики и Черкесска закончилось концертом и фестивалем «Мир Кавказу», который в этом году проходит в регионе. Его участниками стали коллективы республик Абхазия и Южная Осетия, субъектов СКФО и ЮФО, а также гости из новых регионов РФ. От имени главы КЧР выступил Председатель Парламента КЧР Александр Иванов.

— Я рад, что именно в наш праздник на территории республики проходит ежегодный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», ставший уже международным. Это еще раз подтверждает объединяющую силу культуры. Я благодарю всех гостей за то, что разделяете с нами наш праздник, – сказал Александр Иванов.

Председатель также поблагодарил жителей республики за труд, патриотизм и любовь к Родине. Программа мероприятия продолжилась выступление артистов из республики Адыгея и другими творческими коллективами. Подарком для всех присутствующих стало видеообращение земляков-участников специальной военной операции.

— Мы гордимся тем, что родились на такой прекрасной земле, и с гордостью исполняем свой воинский долг в зоне спецоперации. В это непростое для страны время, когда мировое общество бросает нам вызовы, множество мужчин из республики встали в общий строй на защиту нашей Родины, – сказал участник спецоперации.