Пять тайных мест в Ставрополе для осенних прогулок

пять малоизвестных мест, где жители смогут насладиться прогулкой этой осенью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В честь 246-летия нашего города, власти Ставрополя выбрали пять малоизвестных мест, где жители смогут насладиться прогулкой этой осенью.

Многие из нас знают, куда сводить гостей из других городов. На ум сразу приходит такой маршрут: Александровская площадь с каскадом фонтанов, обязательно выпить горячий кофе под звездами, погулять по набережной Крепостной горы, пройтись по тенистому бульвару Ермолова, какао у робота-баристы в сквере Героев России, увидеть точную копию озера Байкал, а также шоу фонтана «Россия» на Владимирской площади. Но в городе есть и малоизвестные, но не менее прекрасные локации для прогулок.

Примерно в центральной части города находится Ртищев пруд, который входит в Эммануэльевское урочище. Вокруг пруда проложена экологическая тропа с информационными стендами и тематическими станциями, проходящая через дубовую рощу.

Еще одно тайное место - Павлова дача, которая находится за Мамайским урочищем. Здесь можно найти живописные поляны, малоизведанные места и полное погружение в природу.

Если прогуляться вверх по улице Розы Люксембург, вы сможете найти небольшую зеленую территорию с каменной мощью и интересным дизайном ландшафта. Это будет настоящий оазис цветов и зелени прямо в центре города.

В Ставрополе есть также необычное место - нарисованная кофейня. Здесь можно насладиться чашкой кофе, сделать интересные фотографии для социальных сетей и окунуться в мир ярких красок.

И последнее место, о котором стоит упомянуть, - экспозиция истории города, которая находится в здании краевого историко-культурного и природно-ландшафтного музея имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Выставка рассказывает о событиях и людях, связанных с историей нашего города.

Итак, если вы хотите насладиться спокойными осенними прогулками, обязательно загляните в эти необычные и малоизвестные места в Ставрополе.