В Невинномысске пешеход погиб под колесами легковушки

Фото: ГИБДД по СК

Смертельное ДТП произошло 16 сентября в Невинномысске. Водитель-лихач на выезде из города сбил пешехода на пешеходном переходе.

По предварительным данным, инцидент произошел около 8 утра на 236-м километре трассы «Кавказ». Водитель автомобиля «Лада Приора» не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за высокой скорости автомобиля пешеход не имел шансов выжить.

Личность погибшего еще не установлена, но предположительно это был пожилой мужчина.

Водителем оказался 25-летний житель Невинномысска с 4-летним стажем, который за последние 2 года уже 15 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

По факту ДТП будет проведена проверка