После массового отравления людей в КЧР от работы отстранили 11 сотрудников школьных столовых

14 человек находятся на лечении в инфекционном стационаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В КЧР продолжается расследования причин массового отравления людей. Количество зарегистрированных случаев заболевания ОКИ достигло 141, из которых 117 – это дети младше 17 лет. Еще 14 человек находятся на лечении в инфекционном стационаре. Острый гастроэнтерит развивается средней или легкой степенью тяжести.

Роспотребнадзор по КЧР активно проводит эпидемиологическое расследование в связи с возникновением острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе. Специалисты в сотрудничестве с ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР» приступили к выяснению причин и путей передачи инфекции. Основной упор делается на водный путь передачи, однако рассматриваются и другие возможные способы, включая пищевой путь.

Тем не менее по постановлению главного государственного санитарного врача по КЧР, 11 сотрудников пищеблоков образовательных учреждений Усть-Джегутинского района были временно уволены из-за выявления норовируса во время эпидемиологического обследования.

В результате проведения лабораторных исследований, в том числе методом ПЦР и бактериологическим методом, было обнаружено наличие РНК ротовируса, астровируса, норовируса, аденовируса и ДНК возбудителя дизентерии Зонне в материалах от 138 пациентов ОКИ. Бактериологические исследования подтвердили наличие 7 случаев дизентерии Зонне. При этом возбудитель холеры не был выявлен.

В процессе ежедневного мониторинга было взято 135 проб питьевой воды из открытых водоемов и пробы водопроводной воды из 49 контрольных точек населенных пунктов района. В них выявили отклонения от нормы в 1 пробе по мутности, 6 пробах питьевой воды и 2 пробах из открытых водоемов по микробиологическим показателям. Для предотвращения распространения инфекции, был введен усиленный режим хлорирования питьевой воды, поставляемой населению.

Глава администрации Усть-Джегутинского муниципального района получил предписание по обеспечению дезинфекции выгребных ям и септиков в частной жилой застройке города Усть-Джегуты. Эти меры были приняты для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, осложняющей эпидемическую ситуацию.