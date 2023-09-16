Глава Предгорного округа осудил станичников из-за свалки

Фото: Николай Бондаренко

Горы мусора и нечистот показал в своих соцсетях глава Предгорного окрга Николай Бондаренко. Так, по его словам, выглядит свалка в станице Ессентукской. Управленец пристыдил сельчан за загрязнение территории.

— Что хочется сказать по этому поводу - чем больше денег мы тратим на уборку за теми, кто позволяет себе такое, тем меньше их остаётся на работы по улучшению округа. Вопросов по вывозу мусора очень много. С Регоператором связались, он также на связи с вами в чате. До октября мусоровывозящие компании - и старые, и новые - обещали отладить маршруты и графики., — указал Бондаренко.

В своих соцсетях он выставил фотографии до и после уборки. Он заявил, что о любых сбоях в работе регоператора местным жителям необходимо сообщать.