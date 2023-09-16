В Ставрополе стартовал фестиваль «Наследие степей и гор»

Горожане слушали стихи древних греков, смотрели, как куют наконечники стрел и копий, а также попробовать себя в роли лучника

На Татарском городище в самом разгаре ежегодный фестиваль «Наследие степей и гор». Здесь можно узнать немного об истории народов, в частности скифов, сарматов, алан и даже греков. Жители краевой столицы толпами двинулись знакомятся с культурами, которые населяли территорию Ставрополья и Северного Кавказа еще до начала нашей эры.

Горожане слушали стихи древних греков, смотрели, как куют наконечники стрел и копий, а также попробовать себя в роли лучника. Большой популярностью пользуются мастер-классы по гончарному искусству.

Не помешал наслаждаться праздником сильный дождь, который накрыл город.