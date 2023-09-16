Гробы, венки и мусор обнаружили на сельхозземлях на Ставрополье

Фото: Россельхознадзор

Новые жуткие находки Россельхознадзора обнаружили в Ставропольском крае. На этот раз несанкционированная свалка обнаружена на сентябрьском поле поселка Новый Янкуль в Андроповском округе.

— При осмотре установлено, что в северной части земельного участка располагается очаг складирования и хранения отходов площадью около 1,3 га. В восточной части несанкционированной свалки находится выемка грунта, которая заполнена грунтовыми водами. Предположительно грунт из выемки использовался для перекрытия навалов отходов в западной части участка. На поверхности воды плавают отходы, представленные пластиковой тарой, полиэтиленовой пленкой и частями древесины, — уточнили в пресс-службе ведомства.

При выемке хлама из воды работники были в шоке. Они увидели обнаружены деревянный гроб, траурные венки неустановленного происхождения и другие бытовые отходы.

Материалы проверки Россельхознадзор отправил в правоохранительные органы.