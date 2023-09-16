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НовостиОбщество16 сентября 2023 15:15

Фейерверки заменят свечением аэростатов в Железноводске на день города

Власти решили сэкономить средства
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Глава города отметил, что аэростаты являются символом курорта

Глава города отметил, что аэростаты являются символом курорта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В честь 213-летия со дня основания города-курорта Железноводска, праздничный фейерверк будет заменен свечением аэростатов. Решение об отказе от традиционного салюта было принято с учетом погодных условий и в целях экономии средств, сообщили в местной администрации.

Глава города, Евгений Бакулин, отметил, что аэростаты являются символом курорта и всегда вызывают восторг у жителей и гостей. Кроме того, сэкономленные деньги будут направлены на благотворительные нужды.