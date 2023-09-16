Фейерверки заменят свечением аэростатов в Железноводске на день города

Глава города отметил, что аэростаты являются символом курорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В честь 213-летия со дня основания города-курорта Железноводска, праздничный фейерверк будет заменен свечением аэростатов. Решение об отказе от традиционного салюта было принято с учетом погодных условий и в целях экономии средств, сообщили в местной администрации.

Глава города, Евгений Бакулин, отметил, что аэростаты являются символом курорта и всегда вызывают восторг у жителей и гостей. Кроме того, сэкономленные деньги будут направлены на благотворительные нужды.