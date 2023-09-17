Неопытный водитель погиб в аварии с грузовиком на Ставрополье

Юный водитель погиб на месте. Фото: ГИБДД Ставрополья

В Ипатовском округе спешка юного водителя привела к трагедии. Молодой парень погиб в столкновении с грузовиком.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов 16 сентября на 444 км трассы «Астрахань - Элиста - Ставрополь». Водитель легковушки ВАЗ-21120 попытался обогнать другое авто через сплошную линию и выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

Жертвой неудачного обгона стал сам водитель из Ипатово. Ему было всего 19 лет, а опыт за рулем у него был длиной в год. У погибшего взяли биоматериалы, чтобы определить, был ли парень трезв во время аварии.