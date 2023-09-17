Почти 200 пар поженились на Ставрополье в День города и края

Четыре сотни молодоженов выбрали для свадьбы День города и края Фото: Евгения ГУСЕВА

В День города и края, 16 сентября, на Ставрополье было зарегистрировано почти 200 новых браков. Большинство из них, около 60, провели свадебную церемонию в столице региона. Популярными местами бракосочетания также стали Пятигорск и Буденновск.

С начала года в Ставропольском крае было создано около 11 тысяч семей. Половина из них выбрала летний период для свадьбы. Еще 2 тысячи пар собираются пожениться осенью, сообщили в краевом управлении ЗАГС.

Желающие могут подать заявление через портал Госуслуг или лично посетить отделения ЗАГСА.