Самолет из Чечни в Москву остановили из-за больного пассажира

После посадки пришлось немедленно вызвать скорую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 17 сентября рейс Грозный-Москва пришлось временно прервать. Одному из пассажиров стало плохо на борту.

«Боинг-738», летевший из Чечни в столицу, подал сигнал срочности ПАН около полуночи по московскому времени.

Справка: Сигнал срочности указывает на то, что экипаж передает срочное сообщение, которое касается безопасности судна или людей на борту. Звучит как трехкратное повторение слова «пан» по радиотелефонной связи, отсюда и название.

Борт незапланированно приземлился на астраханском аэродроме. После посадки экипаж вызвал скорую помощь и реанимационную бригаду.