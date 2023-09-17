Три дня будут отключать свет части жителей Ставрополя

Свет отключат из-за ремонта подстанции и подготовки к зиме Фото: Евгения ГУСЕВА

В Октябрьском районе Ставрополя три дня будут отключать свет на несколько часов. Об этом предупредили в Горэлектросети.

Причина отключений заключается в ремонте подстанций. Специалисты будут подключать новую высоковольтную линию. Из-за этого 21 и 22 сентября с 9 до 16 часов без света останутся:

- улицы Белинского (8-38, 21-35), Лесная (24-36, 31-39), Октябрьская (39-43), Филатова (41-57, 46-50), О. Кошевого (3-7, 4, 4А);

- проезды Мурманский (3-11, 4-10), Охотничий (31-61).

А 26 сентября с 13:30 до 16:30 из-за подготовки сетей к зиме свет отключат по адресам:

- бульвар Зеленая Роща, улицы Архангельская, Рязанская, Авангардная, В. Духина, Игнатьевская, Иоанномарьинская, Криничная, Мостовая, Образцовая, Постовая, Почетная, Скоморохова, Серафимовская, Хуторская;

- проезды Тверской, Рождественский.

Энергоснабжение в этот период будет также отсутствовать в дачных и садовых товариществах «Троллейбус», «Ремонтник», «Химик», «Ягодка», «Арония», «Калинка», «Железнодорожник», «Орбита».