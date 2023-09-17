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НовостиОбщество17 сентября 2023 12:48

Ноутбуки отправили в зону СВО из Ессентуков

Компьютеры произвели на КМВ
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: Александр Некристов

Фото: Александр Некристов

В понедельник, 18 сентября, новую порцию гуманитарной помощи отправят из из Ессентуков в зону специальной военной операции. Среди них будут ноутбуки ставропольского производства.

Глава Ессентуков Александр Некристов показал коробки с грузом, который поедет в зону СВО в начале недели. Чиновник также поблагодарил местный завод за оперативную доставку техники.

— Везем также ноутбуки для административных нужд в частях, где дислоцируются наши парни. Благодарю наш компьютерный завод: как только узнали о необходимости доставки техники бойцам — сразу же привезли все в необходимом количестве, — написал Некристов.

Мэр не забыл сказать «спасибо» и жителям города, которые постоянно помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов.