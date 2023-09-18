На 20 дней перекроют улицу в Пятигорске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске на 20 дней перекроют участок улицы Козлова из-за замены теплотрассы. С 9:00 18 сентября до 21:00 8 октября проезд для транспорта запретят, сообщили в городском отделе ГИБДД. При этом не уточняется, будет ли открываться дорога по ночам.

— 18 сентября с 9 часов утра до 21 часа вечера 8 октября для проезда будет закрыт участок улицы от дома № 8 до дома № 22, – пишет пресс-служба отдела ГИБДД Пятигорск.

Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Университетская и Коста Хетагурова. Ведомство просит заранее продумывать свой маршрут, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге.