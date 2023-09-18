Два брата-свидетеля со Ставрополья пойдут под суд за дачу ложных показаний

Жителей Ставрополья осудят за дачу ложных показаний ради брата Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Лермонтове на Ставрополье два брата, которые были свидетелями по уголовному делу третьего брата, пойдут под суд за дачу ложных показаний. В марте этого года злоумышленники пытались помочь третьему, обвиняемому в избиении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Молодые люди, являясь свидетелями по уголовному делу в отношении своего брата, обвиняемого в совершении преступления, и желая помочь ему избежать уголовной ответственности, дали в суде заведомо ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению, – пишет ведомство.

Против братьев завели уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетелем). Сейчас следователи завершили расследование и собрали достаточно доказательств вины. Материалы направили в суд на рассмотрение.

— До постановления обвинительного приговора обвиняемые не раскаялись в содеянном и не заявили о ложности своих показаний, в связи с чем были привлечены к уголовной ответственности, – уточнили в прокуратуре Ставропольского края.