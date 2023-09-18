Магнитная буря накроет Ставропольский край 19 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае 19 сентября ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая), которая может вызвать у метеозависимых ухудшение самочувствия, головные боли и прочее. Буря накроет регион примерно с 12:00 до 15:00, следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря придет на Ставрополье с вероятностью в 40%, причем есть 35% вероятность сильного магнитного шторма. Для примера сегодня, 18 сентября, шанс этих явлений составляет 5% и 1% соответственно.

Причиной магнитной бури специалисты называют отрыв большого и протяженного волокна, который находился в центральной части диска Солнца. Ближе к вечеру все должно нормализоваться.