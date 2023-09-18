За неделю на Ставрополье поймали 498 выехавших на встречную полосу водителей

Рейды по поимке водителей, выезжающих на встречную полосу, прошли на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за минувшую неделю, с 11 по 17 сентября, во время рейдов сотрудники ДПС поймали 498 водителей, выехавших на встречную полосу в запрещенном для этого месте. Скрытые патрули снимали нарушителей на видеорегистратор, на ближайшем посту автоинспекторы останавливали их и выписывали протоколы.

— Как показали результаты рейдов, чаще всего за сплошную линию разметки выезжают граждане, имеющие длительный стаж вождения. В населенных пунктах нарушения допускают местные жители, а на трассах – гости соседних округов и регионов на легковом транспорте, – рассказали о результатах рейдов в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Нарушителям выписали протоколы, за которые им грозит либо штраф в 5 тысяч рублей, либо лишение прав сроком от четырех до шести месяцев. Водителей вызовут на административную комиссию, где решат меру наказания.