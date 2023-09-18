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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:38

За неделю на Ставрополье поймали 498 выехавших на встречную полосу водителей

Автомобилистам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев
Данил ЮРКОВ
Рейды по поимке водителей, выезжающих на встречную полосу, прошли на Ставрополье

Рейды по поимке водителей, выезжающих на встречную полосу, прошли на Ставрополье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за минувшую неделю, с 11 по 17 сентября, во время рейдов сотрудники ДПС поймали 498 водителей, выехавших на встречную полосу в запрещенном для этого месте. Скрытые патрули снимали нарушителей на видеорегистратор, на ближайшем посту автоинспекторы останавливали их и выписывали протоколы.

— Как показали результаты рейдов, чаще всего за сплошную линию разметки выезжают граждане, имеющие длительный стаж вождения. В населенных пунктах нарушения допускают местные жители, а на трассах – гости соседних округов и регионов на легковом транспорте, – рассказали о результатах рейдов в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Нарушителям выписали протоколы, за которые им грозит либо штраф в 5 тысяч рублей, либо лишение прав сроком от четырех до шести месяцев. Водителей вызовут на административную комиссию, где решат меру наказания.